Галкин* спровоцировал россиян на прямолинейность

Максим Галкин* уехал из России сразу же, как только началась специальная военная операция. Артист продемонстрировал таким образом свою позицию, продолжив делать громкие высказывания за пределами страны. К тому же, многократно пользователи сети замечали, как он в ироничной манере обсуждал политическую обстановку на своих концертах. Смеялся над Филиппом Киркоровым, который, к слову, позже рассказал о своей обиде.

Неудивительно, что после периода последних лет к каждому действию Макса общественность относится осторожно или сразу воспринимает как провокацию.

Не так давно он вспомнил архивные снимки Пугачевой и своей дочки Лизы, опубликовав их в своем блоге. Совершенно очаровательная была одета в желтые и синие цвета, что, как нетрудно догадаться, спровоцировало бурю негодования публики. Люди расценили поведение Максима как очередную попытку выставить свое мнение.

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«Цвета флага думаешь мы не видим, Максим?»,

«Зачем ребенка вмешивать в это? Зачем именно сейчас публиковать именно это фото?»,

«Максим, простите, буду прямолинеен: уважение к вам потеряно. Необязательно кого-то поддерживать или не поддерживать. Будьте человеком просто», — написали пользователи в рамках социальных сетей.



*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации