Стали известны подробности о новых операциях Кушанашвили

Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили ждет еще два оперативных вмешательства для удаления опухоли в кишечнике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

20 июня стало известно о госпитализации 53-летнего Кушанашвили из-за проблем с желудком. Сообщалось, что журналист плохо себя чувствовал несколько недель, но не обращался к врачам. По словам его племянницы, Кушанашвили был прооперирован. Врачи также обнаружили у шоумена опухоль.

29 июня друг телеведущего, обозреватель и музыкальный критик Владимир Полупанов, заявил, что Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату.

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По информации Mash, сейчас Отару Кушанашвили ставят капельницы, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма. Ему предстоит еще две операции на ЖКТ для удаления злокачественной опухоли кишечника.

При этом источники из близкого окружения утверждают, что настрой у Кушанашвили «боевой», он шутит, уже может самостоятельно садиться и попросил родственников привезти ему ноутбук и планшет, чтобы посмотреть матч Грузии против Испании в 1/8 чемпионата Европы.