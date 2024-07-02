Кушанашвили проведут операцию по удалению злокачественной опухоли

У журналиста и шоумена Отара Кушанашвили развилась смертельно опасная болезнь — перитонит, ему сделают еще одну операцию. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил источник Mash.

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Болезнь, которая развилась у журналиста, может привести к нарушению функций внутренних органов. Во время предстоящего хирургического вмешательства ему удалят злокачественную опухоль из кишечника. Источник сообщил, что на данный момент шоумен нимеет боевой настрой и пишет сообщения сочувствующим поклонникам. Врачи ставят ему капельницы для поддержания иммунитета.

— Кушанашвили шутит, не унывает, ест смеси и пьет компот. Может самостоятельно садиться, — рассказал источник.



Несмотря на это, артист быстро устает, следует из сообщения в Telegram-канале.

21 июня супруга ведущего Ольга сообщила, что Кушанашвили перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Кроме того, она опровергла слухи об онкологии у мужа, заявив, что у Кушанашвили есть проблемы с кишечником, однако «никакой последней стадии рака» нет.

Незадолго до этого племянница шоумена рассказала, что Кушанашвили по-прежнему находится в реанимации без сознания, его состояние оценивается как тяжелое. По ее словам, операция прошла успешно.