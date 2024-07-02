Орбакайте на концертах в Израиле показала Пугачеву на большом экране

После отмены концертов в РФ певица Кристина Орбакайте отправилась на гастроли в Израиль. Чтобы привлечь слушателей, она включила в свой репертуар песни матери Аллы Пугачевой.

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Telegram-канал «Хуже и не скажешь» разместил видео с выступления артистки, где она поет хит Примадонны. В этот момент на большом экране демонстрировались архивные кадры с певицей.

Присутствовавшие в зале зрители подпевали Орбакайте и поддерживали аплодисментами. Но ей не удалось собрать аншлаг, в зале осталось много свободных мест.

Минимальная цена билета на концерт звезды составляет 229 израильских шекелей, или почти пять тысяч рублей, максимальная — 459 шекелей (более 10 тысяч рублей).

Кристина Орбакайте, которая готовится к масштабному концертному туру по городам США, решила пообщаться с хейтерами. Она записала для своих злопыхателей видео, которое опубликовала в личном микроблоге.