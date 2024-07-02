Появились слухи о романе Егора Крида и Алины Загитовой

В Сети появились слухи о романе певцы Егора Крида с фигуристкой Алиной Загитовой. Поводом для подозрений стала фотография с дня рождения исполнителя.

© Вечерняя Москва

Крид пригласил девушку на свое тридцатилетие. Спортсменка опубликовала в личном блоге снимок, на котором артист приобнимает ее за плечо и целует в лоб. После этого Загитова оказалась в VIP-зоне на концерте Крида, рядом с близкими исполнителя. Компанию спортсменке на концерте составила другая фигуристка — Анна Щербакова.

Однако сам Егор слухи пока не подтверждает. На пресс-подходе перед концертом он заявил, что его сердце свободно, передает Sport24.

В прошлом году Крид жаловался на проблемы в личной жизни. Музыкант старается ходить на свидания, но все они заканчиваются безуспешно.

Последние отношения Егора Крида с блогершей и певицей Валей Карнавал продлились недолго. Они быстро расстались, после чего перманентно продолжали насмехаться друг над другом на глазах у общественности. Оба артиста сейчас сконцентрированы на развитии музыкальной карьеры, поэтому им так или иначе приходится видеться на разных мероприятиях.