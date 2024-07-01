Самойлова подтвердила, что Канье Уэста в аэропорт провожал Крид

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова подтвердила, что певец Егор Крид провожал в московский аэропорт американского рэпера Канье Уэста. В беседе с NEWS.ru она отметила, что об этом ей рассказал муж.

У Самойлова спросили, действительно ли Крид провожал Канье Уэста в аэропорт.

«Да. Вчера Егор позвонил и сказал, что провожает американского рэпера. Это собственно все, что я знаю», — ответила она.



На просьбу раскрыть подробности разговора Самойлова сказала, что они ей не известны, поскольку с Кридом общался Джиган.

Напомним, что Канье Уэст прилетел в Москву 30 июня на день рождения дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Он также провожал рэпера в аэропорт.