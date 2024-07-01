Певец Филипп Киркоров внезапно покинул церемонию вручения премии «Ника», передает корреспондент NEWS.ru. О причинах такого поступка информации нет.

[Выбежал] из зала на улицу где-то в начале премии, на первых номинантах. Они с актером Павлом Прилучным вышли. Но зашли ли обратно персонал не видел. Прилучный вернулся. Киркоров нет охрана сказала, — рассказал корреспондент NEWS.ru.



Ранее актер Лев Зулькарнаев заявил, что наиболее запоминающимися картинами за последние два года стали сериалы «Король и Шут» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». На красной дорожке национальной премии кинематографических искусств «Ника» он признался, что также высоко оценивает фильмы Романа Михайлова. Звезда сериала «Слово пацана» также отметил, что хотел бы видеть больше честных и профессиональных картин в российском кино. По его словам, в этом кроется успех любого фильма.

Ширвиндт удостоен премии «Ника»

В свою очередь российская актриса Анна Пересильд рассказала, что хотела бы еще раз сняться с Иваном Янковским. Звезда снималась с актером в сериале «Слово пацана».

Режиссер Андрей Кончаловский посоветовал журналистам «не режиссировать» во время фотосъемки в рамках церемонии вручения премии «Ника». Так он отреагировал на предложение репортеров «немного развернуться». Кинематографист, посетивший мероприятие с женой, актрисой Юлией Высоцкой, отметил, что дело фотожурналистов — только сделать кадры.