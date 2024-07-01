Блогер Самойлова рассказала об отношениях с дочерью

Жена рэпера Джигана блогер Оксана Самойлова заявила, что у нее со старшей дочерью Ариелой наладились отношения, передает корреспондент NEWS.ru с вручения премии «25 самых стильных» от журнала Voice. По словам звезды, это произошло после совместного подкаста.

Мы все сели «за круглый стол», поговорили, и я столько для себя поняла. Моя дочь отдаляется от меня годами. Но у нас после подкаста стали мегадоверительные отношения, как прорвало. И мы стали друг друга слушать, искать компромиссы. И сейчас у нас все хорошо, — сказала она.

Ранее Самойлова сообщила, что их 12-летняя дочь Ариела закончила музыкальную карьеру после выпуска второго трека «Касабланка» из-за хейта в Сети. Пользователи в комментариях назвали клип девочки ужасным и посоветовали знаменитым родителям не лишать ее детства и не «бросать» во взрослый шоу-бизнес так рано. Многие посоветовали писать для ребенка «более мелодичные композиции».

До этого Самойлова призналась в проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери. По ее словам, девочка устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Самойлова выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.