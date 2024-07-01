Названа примерная стоимость билетов на концерт Канье Уэста в России

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл примерную стоимость билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста в России. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер предположил, что попасть на концерт Уэста можно будет примерно за 40 тысяч рублей.

«Понятно, что будет градация на VIP-места, как это всегда бывает у мировых артистов. Будут билеты и подешевле — это может быть танцпол, сильно отдаленный от сцены», — отметил он.



Бабичев добавил, что американский артист мог бы для дополнительного заработка продавать билеты на репетиции перед выступлением.

«Встречи и фотосессии, по-моему, вообще не про него. Но опять же, деньги не пахнут, и если приехал в Россию, то почему бы не заработать даже на автографах и фотографиях», — заключил продюсер.



Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей Гоши Рубчинского. 1 июля музыкант покинул Россию и отправился в Германию.

В концертном агентстве TCI заявили, что выступления артиста в России не обсуждались и не планировались.