Брухунова похвасталась повзрослевшим сыном Петросяна

Татьяна Брухунова похвасталась повзрослевшим сыном Евгения Петросяна
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала подписчиков свежим снимком подросшего сына от знаменитого комедианта. Мальчик, по мнению фанатов пары, все больше походит на отца.
Татьяна Брухунова счастлива в браке с юмористом Евгением Петросяном вот уже пять лет. Супруги растят сына Вагана, а недавно порадовали поклонников еще одной новостью — в семье появилась и дочь Матильда.
Однако звездные родители стараются не слишком часто публиковать в социальных сетях фотографии детей. Так что каждое свежее фото юных наследников Петросяна вызывает у поклонников артиста невероятный восторг. Не стал исключением и новый кадр.
«Это могла бы быть реклама зубной пасты, но нет! Это я и моя душа», — прокомментировала фотографию Татьяна.
Для снимка Ваган позировал в обнимку с мамой — его глаза были скрыты за массивными солнцезащитными очками, а на голове красовалась актуальная для летнего сезона панамка. Подписчики Татьяны отметили, что мальчик заметно подрос, а его улыбка стала еще больше напоминать улыбку знаменитого отца.
Напомним, что лицо наследника Брухунова старается не показывать в сети. Супруга Евгения Вагановича убеждена — ее мальчику нет места в жестоком мире социальных сетей.