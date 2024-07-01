«Было ощущение, что Алла умерла»: зрители высмеяли концерт Орбакайте

Выступление певицы Кристины Орбакайте в Израиле прошло при полупустом зале, а фотографии ее матери Аллы Пугачевой на сцене создали впечатление, что это концерт памяти. Об этом рассказали в соцсетях зрители, пишет «Царьград».

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В начале 2024 года Орбакайте столкнулась с массовой отменой концертов в России. В Красноярске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ и Владивостоке они не состоятся вовсе, а в Благовещенске и Хабаровске мероприятия перенесли на неопределенный срок. При этом отмены концерта в Улан-Удэ потребовали активисты, которые указали на молчание живущей в США Орбакайте по поводу российской спецоперации на Украине.

Также в Интернете появились кадры, на которых дочь певицы Аллы Пугачевой поет в кафе в Монако. Артистка выступала посреди толпы - без сцены, света и фонограммы. В конце своего номера она также поздравила некую Анжелику с днем рождения и обняла ее.

Выступление Орбакайте в Хайфе прошло в небольшом зале, в котором было достаточно пустых мест. Посетители израильского концерта отметили, что в один из моментов шоу Орбакайте они подумали, что ее мать, Алла Пугачева, умерла, так как на экранах появилось ее изображение.

«Ничего не слышно. А когда на экране появилось изображение Пугачевой, то было ощущение, что она уже померла как лет пять и ее вспоминают. Концерт памяти», - рассказала одна из зрительниц.



Также комментаторы в соцсетях высказали мнение, что концерт Орбакайте в Израиле с самого начала пошел не по плану, а слава самой Пугачевой сузилась до размеров Хайфы.

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года Галкин* обратился в суд с требованием снять с него этот статус, однако проиграл дело.

В свою очередь Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список иностранных агентов, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.