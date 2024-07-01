Пригожин раскрыл смысл приезда Канье Уэста в Москву

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл смысл приезда американского рэпера Канье Уэста в Россию. Lenta.ru

«Это мировая звезда, популярный рэп-исполнитель. Нет, наверное, человека на планете, кто не знает про этого персонажа сегодня. Это вызывает ажиотаж, потому что Канье Уэст бросил вызов всем новым обстоятельствам под названием «санкции против России», вызов сегодняшней системе, в том числе, которая выступает против отношений между странами и между людьми. Это такой серьезный мощный шаг и поступок. Посмотрим, чем все закончится, запретят ли ему жить в Америке. Он живет в принципах демократии, свободное передвижение. Если его пустили в страну и дали визу, значит, он нам — желанный гость». Говорит Москва

По данным Telegram-канала Baza, рэпер выступит в Москве 6 сентября. По данным СМИ, он приезжал в столицу, чтобы выбрать площадку для концерта и подобрал дату поездки так, чтобы она совпала с празднованием юбилея Гоши Рубчинского. Сейчас организаторы выбирают между «Лужниками» и стадионом «Динамо». NSN.FM