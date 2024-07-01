Пригожин раскрыл смысл приезда Канье Уэста в Москву

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл смысл приезда американского рэпера Канье Уэста в Россию. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам медиаменеджера, своим поступком музыкант бросил вызов западной политической системе и санкциям против России. При этом Уэст показал себя человеком демократических идеалов, подчеркнул Пригожин.

«Это такой серьезный мощный шаг и поступок. Посмотрим, чем все закончится, запретят ли ему жить в Америке», — отметил он.



Пригожин назвал Уэста «желанным гостем» для России. Он призвал и других иностранцев приезжать в страну, чтобы противодействовать «информационной мировой коррупции».

«Канье Уэсту, вернувшись домой, будет о чем рассказать: как его встретили, какое количество фанатов, какой чистый и красивый город», — заключил он.



Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей Гоши Рубчинского. 1 июля музыкант покинул Россию и отправился в Германию.