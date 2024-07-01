Концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября, передает Telegram-канал Baza. NSN.FM

Там добавили, что на данный момент у организаторов концерта есть два основных варианта — самая вместительная арена «Лужники» и самая современная «ВТБ Арена». После обеда в ГУМе Канье Уэст вместе с модельером Гошей Рубчинским лично осмотрели обе площадки. Ura.Ru

Baza добавляет, что компании «Арт лайф», которая будет организовывать концерт, больше нравится вариант с «Лужниками», поскольку они вместительнее, а самому Уэсту больше понравилась арена «Динамо», потому что она современнее, и там лучше акустика. Газета.Ru