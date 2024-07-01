Стало известно, когда состоится концерт Канье Уэста в Москве

Baza узнала, когда состоится концерт Канье Уэста
Концерт Канье Уэста запланирован на 6 сентября и пройдет в Москве. Артист приезжал в столицу, чтобы выбрать площадку для проведения мероприятия.
«Концерт Уэста в Москве запланирован на 6 сентября», — сообщает telegram-канал Baza.
Там добавили, что на данный момент у организаторов концерта есть два основных варианта — самая вместительная арена «Лужники» и самая современная «ВТБ Арена». После обеда в ГУМе Канье Уэст вместе с модельером Гошей Рубчинским лично осмотрели обе площадки.
Компания «Арт Лайф», отвечающая за организацию концерта, склоняется к варианту с «Лужниками», так как там можно разместить больше зрителей и продать больше билетов. Однако сам Канье Уэст больше понравилась «ВТБ Арена» из-за ее современности и лучшей акустики. Окончательное решение по месту проведения мероприятия планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые документы и согласования, передали в telegram-канале.