Стало известно, когда состоится концерт Канье Уэста в Москве

Концерт Канье Уэста запланирован на 6 сентября и пройдет в Москве. Артист приезжал в столицу, чтобы выбрать площадку для проведения мероприятия.

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«Концерт Уэста в Москве запланирован на 6 сентября», — сообщает telegram-канал Baza.



Там добавили, что на данный момент у организаторов концерта есть два основных варианта — самая вместительная арена «Лужники» и самая современная «ВТБ Арена». После обеда в ГУМе Канье Уэст вместе с модельером Гошей Рубчинским лично осмотрели обе площадки.

Компания «Арт Лайф», отвечающая за организацию концерта, склоняется к варианту с «Лужниками», так как там можно разместить больше зрителей и продать больше билетов. Однако сам Канье Уэст больше понравилась «ВТБ Арена» из-за ее современности и лучшей акустики. Окончательное решение по месту проведения мероприятия планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые документы и согласования, передали в telegram-канале.