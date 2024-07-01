Алсу вновь унизила Анастасию Решетову

Брак Алсу с Яном Абрамовым длился 18 лет. Инсайдеры твердят, что бизнесмен начал изменять супруге уже давно, но Алсу тщательно старалась сохранить семью ради детей. Но вскоре певица сдалась и подала на развод. Официальную причину она не называла, но делала явные намеки. В сети ходили слухи, что Абрамов долгое время встречался с Анастасией Решетовой. Сама модель недавно это отрицала, отметив, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Алсу такая наглая ложь явно не понравилась. Под постом с этим заявлением Решетовой она коротко написала «врет», дав людям понять, что слухи все-таки были верны. После этого она отказалась комментировать эту ситуацию, но назвала Анастасию «девушкой с низким социальным статусом», что вызвало фурор в интернете.

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Но, кажется, Алсу не собирается останавливаться и продолжать молчать. Вчера, 30 июня, она сделала пост в своем микроблоге, где вновь оскорбила и унизила Решетову.

«Конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно», — смело написала певица.



Она утверждает, что очень долго «молчала в тряпочку», но чаша ее терпения уже переполнилась.

«Я не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами», — утверждает Алсу, шутя, что своими высказываниями сделала хорошую рекламу и пиар Решетовой.



Большинство фанатов поддерживали певицу, но некоторые считают, что она должна забыть все это и продолжить жить своей жизнью, не обращая внимания на других.