Алена Водонаева соблазнила ухажера Уэнсдей

Алена Водонаева, телеведущая и блогер (родилась в Тюмени) рассказала Лейсан Утяшевой на съемках YouTube-шоу «Дерзкая готовка», что пойдет на свидание с молодой звездой сериалов из Голливуда (США). Кадры со съемок шоу опубликовал telegram-канал Super!. Телеведущая неоднократно выкладывала фото с актером Перси Хайнс Уайтом в своем канале, а актер постоянно просматривает сторис Алены в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

«Я собираюсь на свидание в чем-то очень нежном, чтобы сбалансировать разницу в возрасте. Он младше меня лет на сто. Мы с ним каждый день на связи, я ему наврала, что знаю английский, но за меня мои сообщения ему переводят все мои подружки», — рассказала Алена Водонаева.



Ведущая шоу Ляйсан Утяшева во время записи эфира посмотрела фото актера на телефоне Алены и случайно проговорилась, что «это же актер из того сериала!».

Алена Водонаева неоднократно выкладывала посты, посвященные актеру Перси Хайнс Уайту. Также телеведущая часто прикрепляет скрины из сети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), где видно, что актер просматривает публикации Алены. Актер Перси Хайнс Уайт сыграл роль Ксавье Торпа в сериале «Уэнсдей», в 2023 году его обвинили в сексуальном насилии.