На рэпера Канье Уэста и его компанию Yeezy подали в суд бывшие сотрудники, утверждающие, что во время работы их называли «новыми рабами» и не выплатили всю зарплату. Об этом сообщает The Washington Post.

В иске, поданном в Окружной суд США в Калифорнии, утверждается, что Уэст и его компания создали тяжелые условия труда, запугивали работников и не выплатили нескольким сотрудникам Yeezy обещанное вознаграждение. Все это якобы происходило во время разработки приложения для Уэста.

Восемь сотрудников (некоторые из них несовершеннолетние) утверждают, что сам рэпер, его бывший директор по персоналу Майло Яннопулос и компания Yeezy не платили членам команды за сверхурочную работу и подвергали их жестокому и унизительному обращению, называя «рабами» и «новыми рабами».

Также истцы утверждают, что компания подвергала их «воздействию порнографических изображений», создавая враждебную рабочую среду. Сотрудники потребовали выплаты задолженности по зарплате, компенсации гонораров адвокатов и возмещения морального ущерба.

Из иска следует, что Канье Уэст решил создать собственное приложение для продвижения и выпуска своего альбома Vultures 2. В итоге его компания приобрела приложение, созданное разработчиками, желающими работать с рэпером. Как утверждается в иске, в состав команды входили сотрудники со всего мира, в том подростки в возрасте от 14 лет.

Часть общения с разработчиками проходила через службу обмена сообщениями Discord. В иске подчеркивается, что эта среда стала враждебной, поскольку над членами команды издевались из-за их возраста, расы, пола, сексуальной ориентации и этнической принадлежности.

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Истцы утверждают, что оскорбления на расовой почве использовались для унижения чернокожих членов команды. По словам истцов, в компании также не позаботились о том, чтобы оградить несовершеннолетних сотрудников от работы над проектом студии фильмов для взрослых Yeezy Porn. Яннопулос отверг обвинения и назвал их «самым нечестным иском, который он видел».

В последние годы Канье Уэст столкнулся с серией судебных исков и обвинений со стороны бывших сотрудников. В июне женщина, работавшая в Yeezy, заявила, что подверглась сексуальным домогательствам и преследованиям с его стороны. Уэст отрицал какие-либо нарушения. СМИ сообщали, что в 2022 году несколько сотрудников Yeezy обвинили рэпера в демонстрации им порнографических материалов и контента сексуального характера. Ранее рэпер заявлял, что страдал от порнозависимости, которая нанесла вред его семье и здоровью.