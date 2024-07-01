Кудрявцева устроила разборки с мужем в эфире ТВ

Лера Кудрявцева назвала мужа Игоря Макарова «занудным» и пожаловалась на его привычки. Супруги выяснили отношения в эфире шоу «Звезды сошлись».

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В студии ТВ Игорь Макаров рассказал о привычках супруги, с которыми ему приходится мириться. По словам спортсмена, Кудрявцева любит поспорить, за что потом «частенько извиняется».

«Отлучился куда-то, приходишь, а уже все выключено. Постоянно все везде выключается. Еще Лерка обычно любит поспорить, у нее всегда своя правда», — высказался Игорь.



В свою очередь, телеведущая назвала мужа «занудным». Лера отметила, что Макаров может на одну тему «гундеть» целые сутки. Также ее раздражает неаккуратность спортсмена.

«Зубная паста на зеркале, брызги зубной пасты на зеркале. Выложу в шкафах все футболочки аккуратненько, он вот так майку из середины достал, все вывалилось», — заявила Лера.



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