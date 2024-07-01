Блогеру-трансгендеру* Петрову заблокировали счета

Банковские счета блогера Андрея Петрова были заблокированы из-за задолженности по налогам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, Петров зарегистрирован в России как индивидуальный предприниматель, его компания, занимающаяся рекламой, не заплатила налоги на сумму 221 тыс. рублей.

«Несмотря на долг, Андрей продолжает зарабатывать на русскоязычной аудитории за счет рекламы в соцсетях», - отмечает Mash.



Андрей Петров - блогер-трансгендер*, известный под псевдонимом Милана Петрова. После начала российской спецоперации на Украине он уехал за рубеж. В 2023 году по решению суда он был оштрафован на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено в России), а также на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.