Экс-участник «Ласкового мая» обвинил Андрея Разина в травле

Бывший участник «Ласкового мая» Сергей Серков обвинил продюсера группы Андрея Разина в травле и угрозах. Об этом Серков рассказал Telegram-каналу SHOT.

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Серков - участник первого состава «Ласкового мая». Он присоединился к группе в 1988 году, играл на клавишных, а затем на ударных. В 1990-м он покинул группу. В 2007-2019 годах Серков был одним из солистов воссоединившейся группы.

По словам Серкова, через несколько лет после воссоединения группы продюсер начал оскорблять его и заявлять, что музыкант не имеет никакого отношения к «Ласковому маю» - якобы он никогда не числился в группе официально. Как утверждает Серков, Разин обзванивал концертные площадки и организаторов с требованиями отменить его выступления.

Ранее в интервью журналу «7 дней» Серков рассказывал, что до сих пор хранит расписку, которую основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов дал его отцу в 1988 году. В том документе Кузнецов обязался обеспечивать безопасность Серкова и отчислять его родителям процент от гонорара с каждого концерта.