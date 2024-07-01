Журналистка и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала, что американский рэпер Канье Уэст улетел из Москвы. При этом она назвала неожиданным то, что среди провожавших был музыкант Егор Крид.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву, и попросила «скрестить пальцы по шоу в Лужниках». Однако позднее стало известно, что рэпер не собирается выступать в России, а прилетел на день рождения дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского.

По словам Собчак, американский рэпер уже покинул Россию.

В визите Канье Уэста в Россию увидели скрытый смысл

«Провожали его в аэропорт почему-то Егор Крид (неожиданно) и Гоша Рубчинский (понятно). Ну что же, коротенький получился приезд, а теперь будет долгий перелет с пересадками», - заявила она.



Ранее Канье Уэст подвергся на Западе резкой критике после новостей, что он может приехать в Москву, встретиться с президентом России Владимиром Путиным и дать концерт в «Лужниках». Несмотря на опровержение, читатели британской газеты Daily Mail назвали исполнителя «полезным идиотом Путина» и решили, что он «слетел с катушек».