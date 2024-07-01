Кологривого выгнали с проектов из-за дебоша

Известный актер Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана», рассказал в программе «Шоу Воли», что его выгнали из ряда проектов после инцидента в ресторане. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным портала, 21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане, в ходе которого артист приставал к сотрудникам заведения, укусил за бедро одну из официанток.

Во время шоу ведущий Павел Воля анонсировал начало съемок второго сезона сериала «Слово пацана».

Никита, отметили журналисты, очень удивился словам телеведущего. Он признался, что впервые слышит об этом. Актер пояснил, что создатели сериала пока не присылали ему предложений о возвращении в проект. Он предположил, что это связано со скандалами.

«Подождите! Кащея не будет во второй части?» — поинтересовался Воля.



«Я думаю, что нет [не будет]», — констатировал актер.



Напомним, что в суде после дебоша Кологривый сообщил, что готов «покаяться», ответить за свои поступки. Он объяснил их «горячкой», неадекватным состоянием, эмоциональной слабостью.