Валя Карнавал объяснила, какую пользу принесла Долиной

Валя Карнавал в последнем интервью вспомнила о конфликте с певицей Ларисой Долиной. Долина упрекнула Валю в отсутствии музыкального образования. Валя же в свою очередь очень резко. ей ответила.

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Карнавал рассказала, что повела себя некрасиво по отношению к Долиной из-за личных проблем. Тогда она переживала тяжелое расставание с Егором Кридом. После скандала на нее обрушился поток хейта, и у девушки началась депрессия, информирует «Комсомольская Правда».

«Я вообще не хотела ничего читать, хотела удалить все социальные сети. Думала, моя голова сейчас этого не выдержит. Это было спустя три месяца после расставания с Егором, когда я лежала, смотрела в потолок, ела шоколадки и плакала», - призналась исполнительница.



Выбраться из этого состояния Вале помог ее продюсер Заир.

Сейчас, спустя время, Валя считает, что скандал даже пошел Долиной на пользу.

«Если вы посмотрите этот выпуск, то она там говорит, что у нее нет никаких социальных сетей. После него у нее появились все социальные сети. Она стала мега популярной, на слуху. Я считаю, что в этом моя заслуга», — заявила Карнавал.



Непродолжительный роман тиктокерши Вали Карнавал с певцом Егором Кридом закончился выяснением отношений в Сети. По словам девушки, роман с артистом был для нее чем-то невозможным, а расставание — болезненно.