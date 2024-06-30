Загитова рассказала, как относится к негативу в интернете

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что философски воспринимает негатив в соцсетях и старается понять людей, которые пишут гадости. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка выступила на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание». Она рассказала, что выработала целую жизненную философию, которая помогает ей не переживать по поводу тех, кто ругает или несправедливо критикует ее в интернете.

Фигуристка отметила, что если ей кто-то пишет, что она «не такие ботинки надела», то этот человек просто выплескивает негатив. Загитова считает, что в такие моменты она может помочь, послужив своеобразным психологическим громоотводом. Многим людям недостает внимания, и они пытаются самоутвердиться. Поэтому надо понимать и принимать людей, которые пишут гадости, но «про себя их можно просто послать».

«Пусть он на мне сорвется, но не будет говорить гадости своим близким, родителям, детям», — сказала Загитова,



По ее словам, любить людей – это важно.

Она также призналась, что признает свои ошибки и учится на них.