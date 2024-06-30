Эксперт считает, что Киркорову следует «спасать руки»

Поклонники обратили внимание на то, что Филипп Киркоров прячет руки, на которые недавно нанес татуировку. Оказалось, что у певца облезла специальная защитная пленка, и руки в опасности. О серьезности ситуации журналистам «Московского Комсомольца» рассказал тату-мастер Сергей Щеголев.

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Оказывается, для защиты поврежденной при татуировке кожи сверху накладывается специальная пленка.

«Такая пленка накрывает рану, и получается, что выделение лимфы регенерирует кожу в два раза быстрее. Но на фотографиях четко видно, что пленка у певца слезла. Это не очень хорошо, потому что она перестала работать: рана не накрыта. По факту ее нужно снять полностью, вымыть руки с мылом или иным способ обработать рану и затем уже наносить крем. Регулярно ухаживать и не пачкать руки. Руки нужно срочно спасать», - объяснил Щеголев.



Ранее Филипп Киркоров объяснил значение своих татуировок. Исполнитель заявил, что в рисунке на спине заложена философия.