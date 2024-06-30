Рудковская прокомментировала развод Алсу

Яна Рудковская написала в Телеграм-канале, что хочет воссоединения Алсу с мужем.

«Очень люблю Алсу, в хороших отношениях с Яном, видела их в конце января на одном дне рождения вместе! Красивые! Очень надеюсь, что за 2 месяца что-то изменится! Вот прям верю в то, что любовь может все! К слову, достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену, а вдруг и невозможное станет возможным! Нам ли не знать», — сообщила продюсер.



В конце мая Алсу подала заявление на развод с мужем. Сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могла стать измена мужа с моделью Анастасией Решетовой, пишет Gazeta.ru.

Позднее муж Алсу отказался разводиться с певицей и готов отдать ей 2,5 миллиарда рублей. Суд отложил разбирательство по делу на два месяца, но Алсу уверяет, что ее решение неизменно.

Решетова в микроблоге заявила, что для нее романы с женатыми мужчинами неприемлемы. Алсу оставила короткий, но емкий комментарий: «Врет».