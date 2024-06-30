Киркоров отметил день рождения сына домашней вечеринкой

Филипп Киркоров творчески подошел к празднованию дня рождения сына Мартина. Возле особняка звезды установили огромный баннер с надписью «Мартин-12». Певец выложил видео с праздника в соцсетях.

«День сегодня начался с поздравления сестренки, которая специально заказала и дизайнерски оформила, придумала вот такой торт», — похвастался счастливый отец и показал сладкий подарок, украшенный свечами в виде цифр.



Все семья вместе с дедушкой, Бедросом Киркоровым, при музыкальном сопровождении духового оркестра в белоснежных костюмах пропела Мартину традиционное поздравление. Мальчик задул свечи на торте, пишет СтарХит.

Затем Филипп показал сыну связку синих воздушных шаров.

«По сложившейся доброй традиции мы их запускаем — в цвете твоей любимой команды и моей любимой песни „Цвет настроения синий“. Загадывай желание и отпускай в небеса», — объяснил поп-король.



Мартин запустил шары в небо.

Многие российские звезды в комментариях к видео поздравили Мартина. Добрые слова написали Николай Басков, Ани Лорак, Регина Тодоренко, Алсу, Екатерина Стриженова.

Недавно артист рассказал, что его сын увлекается футболом, баскетболом и в целом спортом, поэтому он предпочитает дарить Мартину все спортивное.