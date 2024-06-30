Озвучена стоимость суток в отеле на Бали, где отдыхала Асмус

Кристина Асмус с дочкой Анастасией летала отдыхать на Бали. Актриса выкладывала в микроблог фото-и видеоотчеты своего отпуска. Сначала Кристина жила в роскошной вилле на берегу океана.

Через неделю семейство перебралось вглубь острова. Асмус поселилась в лучшем отеле Азии, который находится посреди джунглей, сообщает teleprogramma.pro.

Кристина обосновалась в номере класса люкс. Там антикварная мебель, в отеле бассейн, тренажерный зал и рестораны. Проживание стоит 140 тысяч рублей за ночь. Недельный отдых обойдется звезде в миллион рублей только за номер.

Ранее Асмус опубликовала в блоге фотографии в купальнике во время отдыха на Бали. В подписи к кадрам она отметила, что добилась стройного тела без популярного препарата для похудения. Поклонники оценили старания актрисы, назвав ее грациозной статуэткой.