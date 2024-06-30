Валя Карнавал рассказала о романе с Кридом

Валя Карнавал в беседе с YouTube-блогером Надеждой Стрелец рассказала о своем романе с Егором Кридом. Певец впервые написал Валентине, когда она еще жила в Ростове-на-Дону.

По ее словам, тогда она ночевала у близкой подруги и опубликовала видеоролик в соцсети, который за час набрал 50 тысяч лайков, пишет СтарХит.

«Я захожу в соцсети, и мне плашка вылетает — сообщение от Егора Крида. Я помню, что на всю квартиру заорала. Тогда я поняла, что меня замечают серьезные люди, большие артисты», — рассказала исполнительница.



После съемок совместного видеоклипа на песню Крида «Девочка с картинки» они начали часто общаться.

«Я помню, что я Егору такая говорю — а мы что, встречаемся? Мне на тот момент 19 лет было. Егор сказал, что взрослые люди не говорят, встречаемся мы или нет, это становится сразу понятно. По чувствам вот этим, по эмоциям», — поделилась Карнавал.



На тот момент с Кридом хотела встречаться любая девушка, но он выбрал «Валю из Ростова». Отношения завершились довольно быстро.

«Я вот сейчас все это вспоминаю и понимаю, насколько же мы друг друга вот измотали, измучили. Все, что между нами было, мы пытались превратить во что-то злое. Но, опять-таки, это не из-за того, что я стерва или нарочно хочу делать мужчинам больно. Я просто хочу быть честной. Когда я понимаю, что мне некомфортно, я не могу так существовать», - призналась Валя.



В 2018 году Крид стал героем шоу "Холостяк", в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. У Крида также были романы с актрисой Мирославой Карпович, певицей Ольгой Серябкиной, артисткой Нюшей, моделями Дианой Мелисон и Ксенией Дели и др. Недавно 30-летний артист заявил, что его сердце свободно.