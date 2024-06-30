Милонов призвал Канье Уэста и его жену отказаться от выходов в неглиже

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о приезде рэпера Канье Уэста и модели Бьянки Цензори в Москву. Об этом он заявил в беседе с Осторожно Media.

«Я слышал, что уважаемый Канье склонен к фланированию по улицам в неглиже со своей супругой. Считаю, что американец должен воздержаться от своих привычек и провести время в нашей столице достойно. В Третьяковку может сходить, парк «Патриот» или Зарядье», — заявил Милонов.



В воскресенье, 30 июня, стало известно о визите Канье Уэста в Москву. О приезде Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.

Канье Уэст с командой пообедал в столовой ГУМа

Несколько дней назад жена Канье Уэста прогулялась по Парижу в комбинезоне из скотча. На прошлой неделе Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори обвинили в неуважении к японской культуре. В соцсетях жители Токио раскритиковали образы звезд и призвали не приезжать больше к ним.