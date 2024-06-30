Празднование дня рождения Рубчинского с участием Уэста прошло 29 июня

Празднование дня рождения дизайнера одежды Гоши Рубчинского, на котором присутствовал американский рэпер Канье Уэст, прошло 29 июня. Об этом в воскресенье, 30 июня, рассказала коллега модельера Алена Ткач.

— Празднование дня рождения было в день рождения — 29-го числа. Ровно в юбилей Гоши состоялось торжество, — передало слова Ткач 360.ru.



Ранее коллега дизайнера рассказала, что Уэст прилетел в Москву для празднования дня рождения Рубчинского. В ходе визита артиста никакой концертной деятельности не планируется.

Продюсер Яна Рудковская также сообщала, что Канье Уэст прилетел в Москву. Она попросила аудиторию «скрестить пальцы», чтобы состоялось шоу певца в «Лужниках». Рудковская отметила, что если оно будет, то «80 тысяч sold out за три дня».

В Сети появилось видео из центра Москвы с рэпером Канье Уэстом. Возле отеля «Националь» запечатлели мужчину, очень похожего на певца. Также появились кадры прогулки скандального рэпера по подземке у «Охотного ряда».

Музыкант поселился в номере «Королевский люкс». Его площадь — 220 квадратных метров, а стоимость — 1,1 миллиона рублей за сутки. Артист не стал бронировать самые дорогие номера в отеле, стоимостью от двух миллионов рублей, которые на данный момент остаются свободны.