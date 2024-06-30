Леонтьев объяснил, гражданином какой страны он является

Валерий Леонтьев долгое время не общался с прессой и не давал концертов. Ходили слухи о том, что певец тяжело болен и окончательно перебрался жить к супруге в США, где у него есть недвижимость.

Однако недавнее выступление Валерия Яковлевича на частной вечеринке в Москве наглядно показало, что 75-летний артист находится в прекрасной форме, творческой и физической.

Как сообщает Экспресс Газета, сам Леонтьев, беседуя с журналистами, призвал не верить тому, что говорят и пишут о нем в интернете.

«Я никому не позволю манипулировать своим именем. Моему зрителю, которому я остаюсь верен до конца, я всегда все скажу сам. Посредники с их сомнительными целями мне не нужны», — сказал он.



Певец сообщил, что сейчас он живет в России. И будет жить в России, а за рубеж ездит лишь на короткий срок.

«Да, у меня одно гражданство, и оно — российское» – заявил Валерий Леонтьев.



Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил, что певец не эмигрировал из России в США. «Валерий Яковлевич живет в России и иногда уезжает», — рассказал он.