Канье Уэст с командой пообедал в столовой ГУМа

Канье Уэст решил пообедать в ГУМе. Вместе с ним попробовала русскую кухню и его команда – семь телохранителей, также с ним в ГУМе был его друг дизайнер Гоша Рубчинский.

По данным Телеграм-канала Mash, Йе ел запеченного лосося с песто и зеленью за 3100. А всего обед обошелся Канье в 82 тысячи рублей. 72 тысячи по счету и 10 - чаевые.

До этого Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву.

Также была названа причина приезда рэпера в столицу России. Канье Уэст прилетел в Москву из-за дня рождения дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского.