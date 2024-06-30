Павлиашвили пожаловался на последствия ковида

Сосо Павлиашвили рассказал, что пять раз переболел коронавирусной инфекцией. После этого у него начались проблемы с давлением.

«У меня немножко давление... У меня был пять раз ковид. Один раз было, когда я потерял вкус и запах. Но состояние было абсолютно нормальное, без осложнений, потому что я много хожу и сопротивляюсь», — рассказал Сосо.



Помимо этого, коронавирус напомнил о себе проявлением панической атаки.

«Я не мог зайти в самолет. У меня паника началась. Но надо было себя взять в руки», — рассказал музыкант.



Как пишет издание thevoicemag.ru, певец предпринимает превентивные меры. Теперь он обязательно возит с собой на гастроли аптечку с необходимыми лекарственными препаратами.

Ранее Павлиашвили рассказал об эпилепсии, которая появилась у него после страшной аварии. Он остался жив, но получил серьезную травму головы. Целых семь лет артист боролся с приступами эпилепсии. В какой-то момент он думал, что не сможет справиться с недугом. Сосо признавался, что победил болезнь благодаря поддержке любимой женщины Ирины Патлах.