ФНС планирует изъять автопарк и недвижимость блогера Гасанова

Федеральная налоговая служба (ФНС) собралась через суд изъять автопарк и недвижимость блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщает gazeta.ru.

Налоговая служба уже заблокировала счета Гасанова в четырех банках. Блогер должен ФНС 144 миллиона рублей. Плюс у него есть доля в компании, на которую подан иск на 645 тысяч рублей.

Гасанову грозит потеря апартаментов в Neva Towers комплекса «Москва-Сити» площадью 124 кв. метра, оцениваемых в 150 миллионов рублей. У него могут забрать и автомобили: Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe стоимостью приблизительно в 50 и 11 миллионов рублей.

Сам Гасанов уехал из России и находится на территории другого государства.

Арбитражный суд Москвы возбудил производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова.