Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково для вылета из Москвы

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково в сопровождении дизайнера Гоши Рубчинского. Сейчас артист ждет посадку на рейс, чтобы улететь из Москвы. Артист зашел через VIP-терминал. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил Mash.

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Чтобы не привлекать лишнее внимание Канье надел на лицо что-то вроде белой вуали. Во Внуково он и его команда приехали на двух Мерседесах V-класса. Это произошло сразу после того, как закончилась восьмичасовая прогулка на яхте «Новая звезда», передает Telegram-канал Mash.

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Канье Уэст поселился в номере «Королевский люкс». Его площадь — 220 квадратных метров, а стоимость — 1,1 миллиона рублей за сутки. Отмечается, что артист не стал бронировать самые дорогие номера в отеле, хотя они и были свободны на тот момент.

Американский рэпер прилетел в Москву на день рождения дизайнера одежды Гоши Рубчинского. Отмечается, что команда Рубчинского не отвечает за концерты исполнителя.

Специалисты усилили охрану отеля, где, предположительно, останавливался Канье Уэст. Возле здания гостиницы была толпа фанатов, которые хотели увидеть артиста. Сотрудники полиции разогнали толпу с проезжей части для освобождения подъезда машин к зданию.