Вокалист Eagles Дон Хенли подал иск о возврате ему рукописей к альбому Hotel California

Основатель и вокалист рок-группы Eagles Дон Хенли потребовал через суд вернуть ему рукописные заметки и тексты песен из альбома Hotel California (1976). Артист подал иск после того, как прокуроры внезапно сняли уголовные обвинения в ходе судебного разбирательства против трех экспертов по коллекционированию, обвиняемых в сговоре с целью продажи ценных бумаг.

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Хенли настаивает на том, что его записи были украдены, и он никогда не продавал их, пишет Billboard. Поэтому он решил судиться с торговцем редкими книгами Гленном Горовицом, бывшим куратором Зала славы рок-н-ролла Крейгом Инчиарди и продавцом памятных вещей рок-музыкантов Эдвардом Косински.

Однако все оказалось не так просто: адвокаты Косински и Инчиарди назвали судебный иск необоснованным, отметив, что уголовное дело было прекращено после того, как было установлено, что Хенли ввел прокуроров в заблуждение, скрыв важную информацию. В ходе разбирательства правозащитники также утверждали, что музыкант несколько десятилетий назад передал страницы с текстами песен писателю, который работал над биографией Eagles, а затем продал рукописные листы Горовицу. Тот, в свою очередь, продал их Инкарди и Косински, которые в 2012 году начали выставлять некоторые страницы на аукцион.

Пока что рукописи остаются на хранении в офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Он отказался комментировать судебный процесс для СМИ.

Ранее адвокаты Мадонны опровергли появившиеся в сети слухи о том, что иск против певицы был урегулирован в досудебном порядке. Некоторые фанаты хотят привлечь артистку к ответственности за опоздания на собственные концерты.