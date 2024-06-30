Американский певец Канье Уэст поселился номере «Королевский люкс». Его площадь — 220 квадратных метров, а стоимость — 1 100 000 рублей за сутки. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что артист не стал бронировать самые дорогие номера в отеле — «Королевский юг», стоимостью 2 500 000 рублей за ночь, и «Королевский север» за 2 300 000 рублей в сутки. Таких номера в отеле всего два и на данный момент они свободны, передает Telegram-канал Baza.

В Сети появилось видео из центра Москвы с рэпером Канье Уэстом. Возле отеля «Националь» запечатлели мужчину, очень похожего на певца. Также появились кадры прогулки скандального рэпера по подземке у «Охотного ряда».

Собчак прокомментировала приезд Канье Уэста в Москву

До этого продюсер Яна Рудковская также сообщала, что Канье Уэст прилетел в Москву. Она попросила аудиторию «скрестить пальцы», чтобы состоялось шоу певца в «Лужниках».

В конце мая Mash со ссылкой на документы сообщал, что рэпер Канье Уэст может выступить этим летом с концертом в «Лужниках». В райдере стоит подпись нынешней супруги Канье — Бьянки Цензори, так как она является менеджером исполнителя.