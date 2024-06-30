Алсу заявила, что у нее кончилось терпение молчать «в тряпочку»

Певица Алсу заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не все правильно поняли ее фразу про «девушку с низким социальным статусом».

Алсу призналась, что журналисты застали ее врасплох прямым вопросом про любовницу бывшего мужа Яна Абрамова. Она уточнила, что говорила про девушку «с низкой социальной ответственностью», которых также называют «представительницами древнейшей профессии». Таким образом зачастую называют проституток.

Алсу добавила, что всегда молчала «в тряпочку», но даже у нее наступил «предел терпения».

«Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами», — заявила артистка.



27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа.

В 24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».