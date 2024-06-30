Алсу объяснила, кого назвала «девушкой с низким социальным статусом»

На премии «Мама года 2024», которая состоялась 25 июня, Алсу отказалась комментировать ситуацию в семье. Она заявила, что ей не хочется афишировать свою личную жизнь, а тем более говорить о «девушках с низким социальным статусом», рассказывает СтарХит.

Позднее певица сочла необходимым пояснить свои слова. «Конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно», — сказала Алсу.



Звезда отметила, что долго «молчала в тряпочку», но больше терпеть не станет.

«Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами. Фух, вот это я ей рекламу сделала. „Бизнес“ будет процветать. Только пожалуйста, не забываем платить налоги!» — уточнила Алсу.



В конце мая Алсу официально подала на развод со своим супругом Яном Абрамовым. Предположительно, из-за отношений мужа с Анастасией Решетовой.

Решетова, правда, заявила, что для нее романы с женатыми мужчинами неприемлемы. Алсу оставила короткий, но емкий комментарий: «Врет».

Ранее адвокат предпринимателя Яна Абрамова заявил в суде, что его клиент рассчитывает на мирное урегулирование процесса, хочет сохранить свою семью и просит перенести заседание на два месяца.

Алсу уточнила, что суд отложил заседание на два месяца не для примирения и сохранения семьи, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. Она добавила, что с ее стороны «решение принято однозначно, назад дороги нет».