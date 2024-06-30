Coldplay исполнили трек My Universe с проекциями участников BTS

Британская поп-рок-группа Coldplay исполнила на фестивале Glastonbury сингл My Universe с проекциями артистов из K-pop-бойз-бэнда BTS. Музыканты не смогли присутствовать лично на мероприятии, поскольку сейчас большая часть коллектива проходит обязательную военную службу в армии Южной Кореи.

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О перформансе Coldplay пишет NME. Британские музыканты выступали, а в это время на вершине сцены Pyramid на экранах демонстрировались проекции BTS, «вступавшие» во время партов корейских артистов. Пусть это и не полноценное шоу голограмм, но тоже выглядело эффектно и произвело большое впечатление на поклонников обеих групп.

Ранее Чимин из BTS анонсировал свой второй сольный альбом Muse. В полноформатнике будет запечатлено «путешествие музыканта в поисках источника своего вдохновения».