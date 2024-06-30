Названа причина приезда Канье Уэста в Москву

Концерта Канье Уэста в «Лужниках», о котором уже активно говорят в социальных сетях и СМИ, не будет. Об этом Телеграм-каналу SHOT сказал агент модельера Рубчинского.

Как объяснил представитель Рубчинского, Гоша с Канье Уэстом совершат прогулку по столице и далее будут проводить время по их собственным планам.

Появилось первое видео с Канье Уэстом в Москве

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. По ее словам, он остановился в одном из отелей в центре столицы. Рудковская предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум — за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».