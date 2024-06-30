Бабкина прокомментировала слухи о романе со своим директором

В последнее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждается тема отношений 74-летней Надежды Бабкиной с ее молодым директором Сергеем Рябовым. Высказывались даже предположения о том, что из-за появления Рябова звезда дала отставку своему предыдущему возлюбленному — Евгению Гору.

В итоге артистка решила прокомментировать ситуацию, пишет издание womanhit.ru.

«Мы дружим. У нас очень доверительные отношения. Сергею я могу даже пожаловаться, если вдруг у меня что-то заболит или случилась какая-то неприятность, у меня даже его телефон зафиксирован на чрезвычайный, экстренный случай. Я очень дорожу нашими искренними отношениями. Да, Сергей из другого поколения, но мне это нравится, он очень умный, креативный, вдохновитель и организатор многих идей и проектов», — сообщила певица.



Про Сергея известно, что что он был фигуристом, но ушел из спорта после травмы.

В прошлом году в СМИ и социальных сетях обсуждалось, что Бабкина якобы купила Рябову квартиру в Москве. Говорили, что после этого у певицы испортились отношения с сыном.