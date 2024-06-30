Рэпер Канье Уэст официально подтвердил свой приезд в Москву. Об этом он написал в личном блоге во «ВКонтакте».

«Привет, Москва», — написал Канье Уэст.



До этого Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву.

«Канье Уэст уже в Москве! Это супер новость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках! Мои ставки если оно будет-то 80 тыс sold out за 3 дня. Ну ладно…. Неделю максимум! Мегакрутой он конечно! Что тут вообще говорить!» — написала Рудковская (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).



Также была названа причина приезда рэпера в столицу России. Канье Уэст прилетел в Москву из-за дня рождения дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского.