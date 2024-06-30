Big Baby Tape и Aarne выпустили новый альбом

Когда у нынешних выпускников будут спрашивать, кем они хотят стать, у них будет классная опция: стать «настоящим трэп-боем» и «не трогать свой нос». За столь гениальную идею стоит поблагодарить рэпера Big Baby Tape — цитата принадлежит ему и звучит на его новом альбоме PEEKABOO. Вторым участником записи стал румыно-русский битмейкер Aarne — музыканты работали вместе и раньше.

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На фиты также заглянули FEDUK, Toxi$, Платина, Icegergert и Voskresenskii. Звук пластинки здорово демонстрирует все возможности современных программ для обработки музыки — любопытных экспериментов над битами и голосами тут немало.

Любопытно, что это уже не первый коллаборативный лонгплей в дискографии Big Baby Tape — в 2021-м рэпер уже выпускал альбом BANDANA I вместе с Кизару. Вторая часть пластинки пока что света так и не увидела, зато в прошлом ноябре у Тейпа вышел полноформатник VARSKVA. Здорово, что музыкант не сидит без дела — ведь именно это и позволяет ему носить «бриллианты, прыгающие на шее» и рассуждать о том, что рэперы зарабатывают больше диджеев.

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