Романтика большого города: A.V.G. выпустил мини-альбом «Листомания»

Судя по всему, A.V.G. все-таки перестал верить в то, что выпускать альбомы — это прошлый век, потому что обрадовал поклонников целыми пятью новыми треками на одном EP. Напомним, что весь прошлый год рэпер выпускал исключительно синглы.

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Сам релиз назван в честь листомании, «зависимости от музыки». Листоманы подсаживаются на прослушивание треков и испытывают сильные негативные эмоции, оказываясь в тишине. Как эта мания укладывается в концепцию пластинки, не совсем ясно. Хотя, если относиться к листомании как к любви, а не зависимости, вопросов не возникнет — ведь на релизе Валико (настоящее имя певца) явно ориентировался на создание романтичного настроения.

Пять треков мини-альбома кружатся вокруг истории любви — судя по всему, не очень благополучной. Аранжировки очень радуют — они красочны и многогранны, а от гитарного интро в треке «Скандалит» веет теплым испанским бризом.

Иными словами, мини-альбом получился интересным и необычным, а сам A.V.G. предстал лириком и романтиком прямо под стать своему знаменитому земляку — Басте.

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