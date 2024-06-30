Появилось первое видео с Канье Уэстом в Москве

В сети появилось видео из центра Москвы с Канье Уэстом. Возле отеля «Националь» запечатлели мужчину очень похожего на певца. Информация об этом в воскресенье, 30 июня, появилось Telegram-канале Super.ru.

Также появились кадры прогулки скандального рэпера по подземке у «Охотного ряда», передает Telegram-канал журнала «Москвичка».

Частный борт Канье Уэста приземлился в субботу, 29 июня, во «Внуково-3». Уточняется, что они отмечали в ресторане «Белуга» день рождение креативного директора бренда певца — Гоши Рубчинского.

До этого Яна Рудковская также сообщала о том, что Канье Уэст прилетел в Москву. Она попросила аудиторию «скрестить пальцы», чтобы состоялось шоу певца в «Лужниках».

В конце мая Mash со ссылкой на документы сообщал, что рэпер Канье Уэст может выступить этим летом с концертом в «Лужниках». В тексте договора сказано, что артист должен выступить в Москве. В райдере стоит подпись нынешней супруги Канье — Бьянки Цензори, так как она является менеджером исполнителя.