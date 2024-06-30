Продюсер Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст приехал в Москву. Об этом она написала в своем Telegram-канале. "Канье Уэст уже в Москве! Это супер новость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках! Мои ставки если оно будет-то 80 тыс sold out за 3 дня. Ну ладно…. Неделю максимум! Мегакрутой он конечно! Что тут вообще говорить!", — написала Рудковская. В мае, по словам Яны Рудковской, Евгений Финкельштейн, который занимался организацией концертов зарубежных знаменитостей в России, подтвердил "сам факт переговоров" с американским рэпером. До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в "Лужниках" сообщил, что рэпер Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. Журналисты писали, что контракт с артистом уже подписан. По их информации, исполнитель должен был отыграть шоу в свой день рождения 8 июня. Рэпер хотел прилететь в Россию со своей женой, моделью Бьянкой Цензори. Однако создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с "Известиями" опроверг информацию о визите Канье Уэста в ближайшее время.