Павлиашвили сообщил, что составил завещание

Сосо Павлиашвили и его венчанная супруга Ирина Патлах стали гостями шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Ирина рассказала о том, как Сосо сделал ей предложение.

«Штамп в паспорте — это уже настолько, мне кажется, мелко после всего, что было. После того, как Сосо сделал необыкновенно красивое предложение на сцене „Крокус Сити Холла“, когда был огромный шеститысячный зал. И вдруг что-то не по сценарию пошло — с небес спустился ангел, который держал в руках кольцо с предложением руки и сердца», — вспомнила Патлах.



До ЗАГСа Сосо и Ирина так и не дошли, но они обвенчались в церкви, пишет СтарХит.

Лера Кудрявцева спросила у Патлах, не боится ли та в будущем лишиться всего, ибо по закону неофициальная супруга ни на что не может претендовать. Ирина ответила, что с этой проблемой они уже разобрались.

«Сосо позаботился обо всех этих вещах. Если ты имеешь в виду какие-то имущественные вопросы, такие более приземленные, скажем так. Мне кажется, у нас каждый член семьи, он уже имеет какую-то свою маленькую частицу в общем деле. И, наверное, нет такого, что кто-то находится в подвешенном состоянии. Это касается и детей, и родителей, и близких», — заявила Патлах.



Павлиашвили подтвердил:

«Мы все расписали, и завещание есть».



Ранее Павлиашвили стал лауреатом музыкальной премии «Шансон года» 2024 года в номинации «Легенда жанра». Музыкант признался, что не ожидал получить награду. По словам артиста, он благодарен зрителям за каждое сердцебиение и улыбку. Он также сказал спасибо автору музыки своей новой песни, который написал 80% аранжировки к композиции.